Parco Aspromonte, nuovo Forum Cets Per programmare le attività del 2019

L’Ente Parco Nazionale dell’Aspromonte promuove per Mercoledì 6 dicembre alle ore 16 presso il Salone Conferenze Dipartimento di Giurisprudenza, Economia e Scienze Sociali dell’Università Mediterranea di Reggio Calabria via T. Campanella n.38, il Forum CETS 2018-2019 al fine di illustrare le attività svolte nell’ambito del Piano Azioni e avviare la programmazione per la prossima stagione.

Il Forum è organizzato con la preziosa collaborazione del Club di Territorio di Reggio Calabria del TCI.

La Carta Europea del Turismo Sostenibile, ottenuta dal Parco nel 2017 al termine di un percorso partecipativo che ha visto coinvolti Enti, Istituzioni, Associazioni, Operatori Turistici e Commerciali, attivi nel territorio, rappresenta un importante strumento metodologico per salvaguardare e valorizzare i caratteri distintivi, naturali e culturali del territorio in chiave turistica.

L’elemento centrale della Carta è la collaborazione tra tutte le parti interessate a sviluppare una strategia comune ed un piano d’azione per lo sviluppo turistico: per tali ragioni, con l’intento di condividere e programmare insieme le attività 2019, l’EPNA chiama a raccolta tutti coloro i quali si impegnano per “costruire” un futuro sostenibile nell’Area Protetta, salvaguardando e valorizzando il patrimonio naturale e culturale, potenziando la gestione del turismo a favore dell’ambiente, della popolazione locale, delle imprese, dei visitatori e delle identità.