“Il Gusto delle Eccellenze”: si accende il Natale bagnarese Evento organizzato dai Giovani di Confagricoltura e dall'amministrazione comunale

I Giovani di Confagricoltura – ANGA – di Reggio Calabria e l’Amministrazione Comunale di Bagnara Cal. presentano ed invitano a partecipare alla manifestazione “Il Gusto delle Eccellenze”, che si terrà in – Piazza Matteotti – a Bagnara Cal. il 7 Dicembre dalle ore 16:00 fino a tarda sera. L’evento prevede l’accensione delle luminarie dell’Albero di Natale cittadino, la promozione delle eccellenze agroalimentari, il tutto allietato dall’Orchestra di fiati cittadina. Quale miglior modo di aprire il ciclo degli appuntamenti natalizi se non coniugando la promozione del territorio attraverso “Il Gusto delle Eccellenze” – dichiara il Vice Sindaco, Mario Romeo – così da sensibilizzare la cittadinanza al consumo delle produzioni agroalimentari di qualità, che rappresentano l’eccellenza del Made in Calabria. Certi dell’importanza “fare Rete”, in forza al Prot. d’Intesa siglato tra il Comune e l’ANGA, con l’occasione si intende ancora una volta favorire la promozione della città di Bagnara Cal. e delle aziende reggine. Con questo spirito e mossi da una grande senso di appartenenza al territorio – il Pres. Francesco P. Cordopatri ed il delegato ANGA-ANCI Giuseppe Barbaro – sono certi di infondere dalla “perla” della Costa Viola quel sano e tanto atteso “clima natalizio”, che alimenti i sentimenti di speranza e fiducia necessari alla nostra comunità per creare sviluppo sociale ed economico di cui l’area Metropolitana Reggina ha tanto bisogno.