San Ferdinando, grande attivismo della Flai Cgil a favore dei migranti della tendopoli Rocco Borgese: “Distribuiti coperte e generi di prima necessità “

A 7 GG ESATTI DALLA TRAGEDIA IN CUI HA PERSO LA VITA IL RAGAZZO AFRICANO SURUWA JAITEH CONTINUA L’ATTIVITA’ INCESSANTE DELLA FLAI CGIL DI GIOIA TAURO A PRESTARE TUTELA E AIUTO AI MIGRANTI; IERI MATTINA INFATTI ANCORA UNA VOLTA SI E’ RESA PROTAGONISTA SOTTO UNA PIOGGIA BATTENTE LA SQUADRA DEL SINDACATO DI STRADA CAPITANATA DAL SEGRETARIO GENERALE FLAI CGIL ROCCO BORGESE E DAI DUE STRETTI COLLABORATORI PER L’AEREA IMMIGRAZIONE JACOB ATTA E DUMBYA MOHAMED; OLTRE AL MONITORAGGIO DEL TERRTORIO CONTRO OGNI FORMA DI SFRUTTAMENTO DEL LAVORO SI SONO DISTRIBUITE COPERTE E SACCHI A PELO DONATI DALLA PROTEZIONE CIVILE SU DISPOSIZIONE DELLA PREFETTURA DI REGGIO CALABRIA. ‘’ C’E’ TANTO DA LAVORARE’’ HA SOSTENUTO IL SEGRETARIO FLAI, IL PERCORSO PER LA RINASCITA E’ LUNGO MA LA STRADA INTRAPRESA A DIFESA DI QUESTI RAGAZZI CHE ALLA NOSTRA COMUNITA’ DANNO TANTO E’ QUELLA GIUSTA; ALTRI SURUWA SI SPERA CHE NON CI SIANO MAI PIU’. UN RINGRAZIAMENTO PER QUANTO SI STA CERCANDO DI FARE, VA ANCHE AL PREFETTO, ALLA QUESTURA, ALLA POLIZIA DI STATO DEL COMMISSARIATO DI GIOIA TAURO ED AL SINDACO DOTTORE TRIPODI DEL COMUNE DI SAN FERDINANDO.