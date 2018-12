Maltempo, tempesta maestrale crea danni nel Reggino Messe in ginocchio le imprese agricole del territorio

Venti impetuosi persistenti nella giornata del 9 dicembre e mattina del 10 dicembre, hanno interessato particolarmente le aree della fascia jonica nella provincia di Reggio Calabria mettendo in ginocchio il comparto del bergamotto. Gli uffici tecnici della Coldiretti hanno già avviato sul territorio i sopralluoghi e contatti per stabilire l’entità del danno. Gli eventi si sono fortemente manifestati nei comuni a partire da Reggio Calabria fino a Monasterace, interessando anche i comuni dell’entroterra.

I danni sono strutturali con danneggiamenti delle coperture di capannoni, edifici rurali e civili, ma in modo particolare i danni si sono manifestati sulle piante di bergamotto con molti casi di sradicamento di piante e rottura della branche principali, ovviamente il prodotto è stato notevolmente danneggiato, danni anche agli altri agrumi. Anche negli uliveti si registrano rottura di rami e branche principali. Ingenti danni si sono verificati sulle strutture serricole dedicate alla produzione di colture orticole ad alto reddito come pomodori, zucchine, fiori etc., con strutture divelte dal vento, danneggiate anche coltivazioni in pieno campo. La Coldiretti di Reggio Calabria ha inviato alla Città Metropolitana di Reggio Calabria ed al Dipartimento Agricoltura della Regione Calabria la segnalazione chiedendo di avviare i sopralluoghi al fine di stimarne i danni e procedere a dichiarare lo stato di calamità naturale a favore delle imprese agricole danneggiate.