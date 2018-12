Bovalino, rimodulato orario di lavoro ex Lsu-Lpu Stefano Princi (Uiltemp): "Immediata revoca della delibera del Comune"

L’Amministrazione comunale di Bovalino con delibera di giunta comunale n 281 del 06 dicembre 2018 ha unilateralmente rimodulato l’orario di lavoro che riguarda i lavoratori ex Lsu/ Lpu della stessa Amministrazione. Secondo quanto afferma in una nota il Segretario Provinciale Uiltemp di Reggio Calabria Stefano Princi,

la nuova rimodulazione prevede un impiego di tre (3) ore settimanali a fronte delle ventisei (26) ore settimanali previste dal contratto di lavoro. E’ giusto ricordare – continua il Segretario Uiltemp – all’Amministrazione comunale guidata dal Sindaco Maesano che il mutamento dell’orario di lavoro puo’ avvenire solo con un accordo scritto tra le parti, ove emerge il consenso e la volontà del lavoratore alla modifica interessata senza alcuna violazione dei suoi diritti. Come Organizzazione Sindacale abbiamo prontamente invitato l’Amministrazione a revocare la delibera, in quanto tale scelta oltre a calpestare la dignità lavorativa dei dipendenti, avrà una seria ripercussione dal punto di vista economico. Tutto ciò è grave e inaccettabile – conclude Princi – pertanto invitiamo il Sindaco Maesano a tornare su i suoi passi ripristinando ai lavoratori interessati l’orario di lavoro precedentemente sottoscritto tra le parti sin dal 2015.

Il Segretario Provinciale

Stefano Princi