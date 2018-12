Corsi gratuiti formazione professionale MetroCity Percorso rivolto ai giovani, ai disoccupati e agli inoccupati dell’area metropolitana di Reggio Calabria

È già on line il bando per l’iscrizione ai corsi gratuiti del settore formazione professionale della città Metropolitana di Reggio Calabria. Un impegno che il settore guidato dal dirigente Francesco Macheda sta attuando su indirizzo del Sindaco Metropolitano Giuseppe Falcomatà. Un percorso rivolto ai giovani, ai disoccupati e agli inoccupati dell’area metropolitana di Reggio Calabria, che abbiamo voluto finanziare per poter dare a coloro che vi prenderanno parte la possibilità di implementare ed ampliare le risorse e le competenze personali e professionali per poter meglio spendersi nel mercato del lavoro.

Una azione che vuole mettere a segno un sensibile miglioramento del tessuto economico sociale dei giovani per poter fornire gli strumenti necessari a relazionarsi in maniera più incisiva all’interno del contesto lavorativo attuale che richiede sempre più specializzazioni oltre che maggiori interventi rivolti all’apertura verso i nuovi mercati e le nuove professioni. Dal Tecnico della gestione e controllo delle risorse finanziarie, organizzative e tecnologiche di strutture formative e della gestione e rendicontazione di progetti finanziati all’Operatore non sanitario per utilizzo strumenti salva vita attività sportiva dilettantistiche passando anche per il corso di lingua tedesca, esiste un’ampia rosa di possibilità formative che possono aiutare a migliorare e implementare le competenze personali e professionali dei cittadini dell’ Area Metropolitana ed aprire uno spazio nel mondo del lavoro. Siamo certi che con strumenti simili rivolti ad un ampio bacino di persone, potremo andare ad incidere in maniera significativa sul background dei partecipanti che potranno cosi implementare o migliorare il proprio bagaglio lavorativo. La città Metropolitana di Reggio Calabria programma e crea le condizioni per qualificare e creare lavoro all’interno di un territorio che ha sempre più bisogno di risposte da parte delle istituzioni.

Antonino Castorina

Consigliere Metropolitano Delegato al Bilancio, Politiche Comunitarie ed Internazionali, Politiche per l’Immigrazione, Politiche Giovanili, Rapporti con gli Enti Locali, Rapporti con la Conferenza Metropolitana e con i Territori