I “Pomeriggi musicali” incantano Cinquefrondi Grande successo ieri sera, per la prima giornata dell'evento organizzato dal direttore artistico Cettina Nicolosi

di Teresa Cosmano

Si sono aperti ieri, registrando il pienone, i “Pomeriggi musicali” organizzati dal direttore artistico Cettina Nicolosi, in collaborazione con il comune di Cinquefrondi. La sala consiliare, dove si sta svolgendo la sei giorni, era gremita e lo spettacolo non ha deluso le aspettative. La musica, vera protagonista dell’evento, accompagnata dall’arte, con le opere del pittore Luciano Tigani, esposte in sala e dalla danza, della scuola ArteDanza Calabria, di Fabiola Ciminello, ha dato vita ad un evento senza precedenti. Il numeroso pubblico in sala, ha accompagnato con forti applausi ogni esibizione, a cominciare da quella della ballerina Ludovica Manes, che ha aperto la kermesse. La vera protagonista è stata però la rinomata Orchestra di fiati di Cinquefrondi, diretta dal maestro Cettina Nicolosi, che si è esibita in un medley del compositore Gioachino Rossini, cui l’intero evento è dedicato.

Subito dopo è seguito il concerto della classe di pianoforte del Conservatorio “F. Cilea” di Reggio Calaria, del prof. Giuseppe Gullotta, con le esibizioni dei pianisti Gaia Posa, Alessio Latella e Francesco Rosaniti. Il pianoforte ha quindi lasciato il posto alla classe di musica da camera dello stesso Conservatorio reggino, con i flautisti Sabrina Loraso, Francesco Papasidero, Paola Spanò, Pasqualina Zambara accompagnati dal pianoforte di Ilenia Rottura.

Particolarmente apprezzata anche l’esibizione della classe di pianoforte dell’associazione musicale – culturale “Musicando” di Tatiana Belakanic, che ha visto esibirsi Annalisa Gallo, Mariarita Ferrandello e Matteo Luca. Applausi anche per la Corale Santa Chiara, diretta dal maestro Giuseppe Arena e per l’esibizione del trio Emerenziana Romeo (soprano), Giuseppe Arena (tenore) e Tatiana Belakanic (pianoforte).

Il secondo appuntamento è per oggi, alle 17.30, con il concerto dell’Orchestra dell’Istituto comprensivo di Rizziconi e con il trio A. Piazzolla dell’associazione “Musica e armonia”.