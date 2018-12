Calabria all’ultimo posto per livello reddito pro capite Ennesimo record negativo per la Regione. Il dato è stato pubblicato dall’Istat

Ennesimo record negativo per la Calabria che si trova all’ultimo posto per livello reddito pro capite del 2017 (12,7 mila). La graduatoria delle Regioni vede al primo posto la Provincia autonoma di Bolzano-Bozen, con 25mila euro. Il dato è stato pubblicato ieri dall’Istat nel report 2017 “Conti economici territoriali”. Le famiglie residenti nel Nord-ovest dispongono del livello di reddito per abitante piu’ elevato (21,9mila euro), seguite da quelle residenti nel Nord-est (21,4mila euro). Nel Centro il livello è pari a 19,5mila euro e nel Mezzogiorno a 13,7mila euro, con un differenziale negativo del 26,1% rispetto alla media nazionale. Stabilmente in testa alla graduatoria del reddito disponibile per abitante si conferma la Provincia Autonoma di Bolzano-Bozen, con 25mila euro correnti, seguita da Emilia Romagna e Lombardia (22,5 mila e 22,4mila euro rispettivamente). Pur se la crescita del reddito pro-capite rispetto all’anno precedente risulta in Calabria relativamente dinamica (+2,7% contro una media nazionale dell’1,8%), la Regione resta in fondo alla graduatoria (12,7mila euro), preceduta da Campania e Sicilia (poco piu’ di 13mila euro).