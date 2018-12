Il Pci vuole rinascere, ricco programma di iniziative Il primo appuntamento oggi, alle 17.30, a Reggio Calabria

In una epoca in cui la società italiana vive una grave crisi di valori e la Sinistra Italiana, da anni, ha smesso di svolgere il ruolo di guida culturale e sociale, e viceversa sono prevalsi messaggi depistanti, volti a creare paure, a fomentare la diffidenza dal diverso; una società costruita su un insieme di egoismi a dispetto del senso sociale, abbiamo pensato che la rinascita del P.C.I. non è solo una cosa utile per i militanti, ma diventa oggettivamente necessaria per l’intera società.

Occorre tornare a divulgare i valori, le idee che hanno mosso il grande popolo comunista per decenni e decenni, che hanno fatto diventare il PCI il più grande Partito Comunista dell’Occidente; che sono state la radice delle più grandi conquiste di civiltà e di democrazia in Italia, ma che oggi sono poco conosciute ai più e soprattutto ai giovani.

L’assenza di partiti di massa ha determinato anche e soprattutto l’impossibilità di proseguire il lavoro di divulgazione delle idee. Oggi noi che abbiamo deciso di impegnarci per la rinascita del P.C.I. crediamo che dobbiamo prima di tutto riprendere il filo conduttore delle idee comuniste. In primo luogo le idee di Karl Marx e di Antonio Gramsci.

Ecco perché abbiamo organizzato, grazie al prezioso aiuto del prof. Gianfranco Cordì (docente di filosofia presso l’Università di Catania) un ricco programma di iniziative volte appunto a far conoscere le idee dei due principali ispiratori del comunismo.

Il primo appuntamento sarà presso la sede di Reggio Calabria in via Nicola Giunta (ex trav. V), n. 33. oggi a partire dalle ore 17,30.

Il tema della iniziativa non è casuale: “200 anni e non sentirli: attualità del pensiero di Marx”.

Presiederà l’iniziativa Michelangelo Tripodi (Movimento per la rinascita del P.C.I. e l’unità dei Comunisti), coordinerà il prof. Gianfranco Cordì; interverranno Giuseppe Antonio DI Marco (docente filosofia della Storia Università Napoli); Federico Martino (docente storia del diritto Università Messina); Nino Romeo (docente storia Reggio Calabria).

Illustrerà il programma del Movimento a Reggio Calabria l’avv. Lorenzo Fascì.

L’iniziativa è aperta a tutti iscritti, non iscritti e soprattutto a chi è interessato a conoscere quali sono le idee comuniste.