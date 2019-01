Cinquefrondi, Longo: “La farsa….dieci mesi dopo” La minoranza attacca il sindaco Conia

Carissimi cittadini,

il 15 marzo scorso, il sindaco e gli attuali amministratori, misero in scena dimissioni farsa attraverso una plateale e spregiudicata commedia gravemente offensiva nei confronti di tre assessori perbene e dell’intera nostra comunità.

Una tremenda pugnalata alle spalle consumata in pochi giorni, tanto che il 22 marzo, il sindaco ritirava le proprie false dimissioni specularmente motivate da problemi di bilancio insormontabili, per poi invece non rinunciare a nulla e spendere per le festività natalizie appena trascorse addirittura quasi il TRIPLO dell’anno precedente.

SIAMO STATI TUTTI INGANNATI !!!

Uno spietato copione proseguito in questi mesi, durante i quali, ci hanno riversato contro veleni e cattiverie al solo fine di zittirci come avviene contro tutti quelli che non gli sono servili e non la pensano come loro.

Diciamo con un po’ di ironia che la commedia è ben riuscita anche contro due donne valide, responsabili, non iscritte ad alcun partito e cariche di entusiasmo e passione.

Romina, con grande altruismo e spirito di squadra, dopo aver sacrificato la sua elezione a consigliere comunale per dare spazio anche a chi il popolo non aveva eletto, con competenza e serietà ha ben curato il contenzioso del Comune e avviato il progetto per la nuova toponomastica che ci auguriamo venga al più presto portato a compimento.

Gabriella, eletta anche lei con tantissimi consensi, ha curato le attività produttive con umiltà e responsabilità. Ha predisposto in bilancio incentivi per le nuove attività commerciali del centro storico e ha riorganizzato dopo molti anni il mercato settimanale, garantendo sempre presenza costante e disponibilità su tutto, dopodiché è stata estromessa dalla giunta senza alcuna spiegazione.

Durante i primi tre anni di amministrazione Giuseppe ha ricoperto il ruolo di assessore alla Pubblica Istruzione ottenendo per Cinquefrondi, tra le altre cose, la prestigiosa autonomia scolastica persa molti anni prima, e quello di assessore ai Lavori Pubblici. In tre anni molte opere sono state finanziate e progettate, ma ad oggi, dopo quasi un anno dalle dimissioni farsa ed il rimpasto di giunta, purtroppo solo alcuni cantieri sono stati aperti rispetto a tutti quelli programmati: Piazza Castello nel centro storico, in attesa che a breve abbia inizio il rifacimento in bolognini di Via Vittorio Veneto, a cui seguirà anche quello di Corso Garibaldi e piazzale Municipio; i lavori di riqualificazione delle contrade Greca’, Ventriconi, Sgradi e Merlo, i lavori di ristrutturazione della ex casermetta in montagna da poco ultimati.

Si registrano invece colpevoli e gravi ritardi in merito all’avvio di altre importanti opere, anche queste TUTTE precedentemente finanziate grazie all’impegno politico e personale di Giuseppe.

In particolare, gravi sono i ritardi per i lavori di ampliamento del cimitero comunale atteso da tantissimi cittadini, della pubblica illuminazione delle vie principali del paese, del parco tematico a contrada Violelle, di risanamento idrogeologico di contrada Corvo e per quelli di adeguamento sismico e ammodernamento della SCUOLA MEDIA dell’importo di 799 mila euro.

Addirittura, in merito a quest’ultimo finanziamento ottenuto nel 2017 grazie ai Patti per la Calabria siglati con il precedente governo nazionale, non si è neanche provveduto a pubblicare il bando per la progettazione, con il grave rischio di perdere il finanziamento come stava per accadere con quello di Corso Garibaldi, salvo, l’estate scorsa, solo grazie alla proroga concessa dalla Regione Calabria !

E cosa dire, poi, per il completamento del piano strutturale comunale dopo che insieme all’ufficio tecnico si è tanto lavorato per far rientrare in vigore, dopo molti anni, il vecchio piano di fabbricazione? Fermo. Assolutamente fermo!

Eppure devono vivere solo di rendita, e dopo tanti sacrifici, sarebbe peccato che vadano persi i frutti di così tanto impegno e passione.

Cittadini cari, potranno pure tagliare nastri, fotografare cantieri e pubblicarli su Facebook cercando di oscurare il lavoro prodotto nel primo triennio, come se noi tre non fossimo mai esistiti, ma non potranno certamente cancellare la VERITÀ e soprattutto calpestare la DIGNITÀ DELLE PERSONE !

In tre anni di lavoro nella maggioranza non abbiamo mai ostacolato o votato contro le decisioni che venivano collegialmente assunte, rispettando sempre il programma presentato ai cittadini. Eppure, nonostante tutto, dopo essere stati utilizzati, siamo stati cacciati nel peggiore dei modi senza un valido motivo.

Una strana e distorta concezione della democrazia!!!

In virtù di quanto abbiamo subito e indifferenti alla cattiveria che quotidianamente ci riversano contro per tentare di intimorirci, porteremo a termine il mandato in opposizione a Rinascita, assicurando su tutto una vigile attenzione perché auspichiamo per Cinquefrondi un futuro degno della sua splendida storia.

A voi tutti, cari cittadini, giungano gli auguri più fervidi di un felice e sereno 2019, carico di serenità e infinite soddisfazioni.

Cinquefrondi 06 gennaio 2019

Il gruppo “AutonomaMente”

Giuseppe Longo

Gabriella Valentino

Romina Sorbara