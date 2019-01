FotoEventi Group punta sulla città di Reggio Calabria A febbraio il tour di selezione arriva in REGGIO CALABRIA per 100 posizioni come fotógrafo turístico in destinazioni da favola

Playa Blanca – FotoEventi Group, azienda spagnola servizi professionali di fotografia turistica e di eventi, sta cercando 100 talenti della fotografia da inserire nel proprio team di fotografi turistici per le sedi delle Isole Canarie e Baleari.

Il tour di selezione italiano, che quest’anno tocchera´ ben 11 capoluoghi del BelPaese, fara´tappa a REGGIO CALABRIA il giorno 4 Febbraio.

FotoEventi Group a REGGIO CALABRIA

Core business di FotoEventi Group e’ la fotografía turística: i nostri fotografi, presenti all’interno delle strutture alberghiere convenzionate, hanno come obiettivo quello di offrire ai clienti degli alberghi scatti di qualita’ per documentare (e ricordare) i migliori momenti delle proprie vacanze.

La forza di FotoEventi Group sono dunque le persone che ne fanno parte: ecco perche’ per il 2019 FotoEventi Group deciso di dedicare maggior attenzione al recruiting tricolore: quest’anno infatti , il team di recruiters e formatori di FotoEventi Group sara’ presente in 11 citta’ italiane a partire dal primo febbraio.

L’arrivo del team di FotoEventi Group nella citta’ di REGGIO CALABRIA é prevvista per il 4 Febbraio.

Candidatura

Per partecipare alle selezioni, é sufficiente inviare il proprio curriculum a seleccion@fotoeventigroup.com, indicando nell’oggetto la citta´ presso la quale si desidera sostenere il colloquio. Il nostro team di selezionatori rispondera´ai candidati comunicando orario e sede presso la quale presentarsi per partecipare alla giornata di selezione.

Per iniziare una carriera nel Gruppo non e´necessario essere gia’ dei professionisti referenziati. La passione per la fotografia e’ sicuramente il primo requisito richiesto, ma non e´ l’unico: e´ necessaria empatia, entusiasmo, flessibilita´ e conoscenza delle lingue straniere, in particolare della lingua inglese, che rappresenta un prerequisito indispensabile.

“Lavorare in luoghi di villeggiatura non e’ andare in vacanza. La serieta’, la responsabilita’, il commitment sono imprescindibili. – Ricorda Manuela Milani, Responsabile Human Resources di FotoEventi Group – Sappiamo che talvolta la scelta di provare a fare il fotografo corrisponde alla volonta’ di mettersi in gioco, e a noi piace supportare il cambiamento, ma esigiamo correttezza, perche’ ogni nuova assunzione e’ per l’azienda l’opportunita’ per arricchirsi di valore umano e professionale, ma e’ anche un investimento, in termini di formazione, per esempio. Per questa ragione abbiamo fissato un tempo minimo di collaborazione, ovvero 4 mesi.”

Ai fotografi viene demandata anche la funzione di vendita: una buona attitudine commerciale e` quindi molto importante.

Per informazioni:

Ufficio Stampa FotoEventi Group

Francesca Magnanini

Tel 0039 380 8983278

fotoprint @fotoeventigroup.com

FotoeventiGroup è specializzata in servizi fotografici per il turismo e gli eventi. Nata nel 2008 a Lanzarote, dove ha tuttora sede il quartiere generale, FotoeventiGroup è stata protagonista di importante crescite diventando uno dei player piu’ accreditati del settore con oltre un centinaio dipendenti nel mondo e decine di hotel serviti.