Oggi è il giorno in cui ricorre quel triste anniversario di 28 anni fa, la barbara uccisione a Capaci con un grande quantitativo di esplosivo il quale fece saltare un tratto di autostrada, dove persero la vita il giudice Giovanni Falcone, sua moglie Francesca Morvillo e gli agenti della scorta Vito Schifani, Antonio Montinaro e Rocco Dicillo, il 23 maggio 1992.

Vogliamo solo ricordarlo come un dovere di non dimenticare perchè tante parole sono state spese e tante ancora ne leggeremo, noi solo con la sua immagine di copertina e il suo sorriso di speranza.