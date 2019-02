Scuola di Recitazione della Calabria a Rizziconi Ci saranno le riprese del cortometraggio "Sorpresa di Natale", scritto e diretto da Salvatore Romano

Sarà Rizziconi, nella Piana di Gioia Tauro, ad ospitare le riprese del Cortometraggio dal titolo “Sorpresa di Natale”. Il corto, scritto e diretto da Salvatore Romano, docente di Direzione cinematografica e già regista di “Un Posto al Sole”, vedrà protagoniste le tre neo diplomate della Scuola di Recitazione della Calabria: Annalisa Schiavone, Domiziana Sapone e Caterina Filardo, insieme alla partecipazione di Hamed Afolabi. La SRC, con il Direttore Walter Cordopatri e il Coordinatore Didattico Giorgio Colangeli, hanno scelto il territorio di Rizziconi come scenario della commedia per dare visibilità al territorio e rilanciarlo in un contesto quanto più positivo. La Produzione del Corto sarà affidata all’Associazione Prosopon, insieme alla SRC, e sarà patrocinata dal Comune di Rizziconi, insieme alla collaborazione della Pro Loco.

Tra i collaboratori della produzione ci saranno Elio Bisignani, Direttore della fotografia, Nadia Mastroieni, che si occuperà del trucco e delle acconciature. Altri importanti collaboratori saranno Emiliano Chillico, operatore, ed Eurema Pentimalli, Porzia De Crea e Nick Dardano saranno gli scenografi. Si tratta di un’esperienza importante, sia per le giovani attrici, allieve della Scuola di Recitazione della Calabria, sia per i docenti, che per la scelta del luogo in cui far da sfondo alla commedia. Rizziconi, poco più di otto mila abitanti, è il luogo che la SRC ha scelto di far brillare nella sua produzione, portando alla luce non più fatti di cronaca ma iniziative culturali capaci di rilanciare il territorio. Una crescita sociale da ogni punto di vista, soprattutto per i temi trattati nella commedia: diritti civili e sociali, razzismo e parità dei sessi. “Sorpresa di Natale” verrà girata nel weekend del 16 e 17 Febbraio per le strade e le piazze della città di Rizziconi, dopo i sopralluoghi la Produzione non vede l’ora di dar vita a questa nuova avventura firmata SRC.