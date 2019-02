PALMI (RC) – Pochi giorni fa, a Palazzo San Nicola, ha avuto luogo un importante incontro con l’Assessore Regionale alla Pianificazione Territoriale e all’Urbanistica, Francesco Rossi, nel corso del quale si è parlato di temi legati al futuro della nostra città.

Tra gli argomenti toccati nel corso della riunione, di grande rilevanza è stata la pianificazione di un importante evento che coinvolgerà i comuni di Cerreto Sannita, in Campania e Noto in Sicilia, e che si terrà a Palmi nel mese di marzo. L’ambizioso progetto, che coinvolgerà anche i tre organismi regionali, è volto allo sviluppo di percorsi condivisi di crescita territoriale, che, ispirandosi alla capacità dimostrata dalle tre città, nel passato, di reagire alla distruzione causata da disastrosi eventi naturali attraverso la costruzione di città più belle e funzionali, vuole oggi trovare nuove e più coraggiose azioni di crescita con una nuova coscienza urbanistica. Il primo della serie di incontri ha già avuto luogo nel mese di novembre dello scorso anno, quando il sindaco Giuseppe Ranuccio e l’assessore Raffaele Perelli sono stati ospiti della città di Cerreto Sannita per la firma del protocollo d’intesa tra i tre comuni e la stesura di un primo programma operativo. Dopo quello che avrà luogo a Palmi nel prossimo marzo, la serie degli incontri si concluderà nella città di Noto; da lì partiranno le azioni volte allo sviluppo di programmi esecutivi sul territorio.

Sono state poi affrontate anche tematiche legate allo sviluppo urbanistico della città, con progetti per la realizzazione di opere pubbliche. La pianificazione a lungo termine è l’unico mezzo per poter intraprendere un percorso valido verso lo sviluppo economico e sociale del nostro territorio, superando con un’attenta programmazione le criticità e i limiti in cui i centri urbani sono impantanati da anni.