Morte baraccopoli San Ferdinando, ancora polemiche Le reazioni della politica in merito al rogo nella tendopoli

Timpani, Fratelli D’Italia

L’ennesima tragedia consumatasi nel “Ghetto” della Baraccopoli abusiva ubicata nella Zona Industriale di Rosarno – San Ferdinando (peraltro già teatro di analoghi episodi), non può certamente lasciarci indifferenti. Nell’esprime Cordoglio per la morte del Giovane Senegalese e, altresì, ben conoscendo la situazione di altissimo disagio e degrado in cui versano gli occupanti, tutti immigrati africani, quest’altro episodio benchè doloroso, non può esimerci però di sollevare una legittima perplessità riguardo i roghi che da poco tempo a questa parte si stanno verificando “stranamente” con insolita frequenza. E’ risaputo che già nel 2011 sono stati allestiti per una mera situazione “Emergenziale” una Tendopoli e un Campo di accoglienza in Container nelle zone industriali di Rosarno – San Ferdinando dopo il triste episodio culminato nella rivolta del 2010.

Numerose visite e sopralluoghi si sono susseguite dal 2011 in poi da parte di Rappresentanti Politici e Istituzionali quali: Ministri, Ambasciatori, Membri dell’ONU, dell’UE, Sindacalisti, rappresentanti del Clero e del mondo dell’Associazionismo, senza però trovare mai una soluzione adeguata. Nessuno si è mai domandato, o anzi, non ha voluto prendere atto, che nelle “Tendopoli” quella costruita dal Ministero degli Interni, che nell’altra abusiva, vi alloggiano più di “Duemila Africani” che prestano la loro opera lavorativa in tutti i Comuni della Piana (33) spingendosi finanche in 11 paesi del territorio Vibonese. Eppure dopo una dura giornata di lavoro e dopo aver viaggiato per tantissimi chilometri ritornano in quelle fatiscenti baracche.

• A chi “giova” farli concentrare tutti in quell’immenso “Ghetto”?

• A chi “giova” far credere che una delle soluzioni, sia di farli rimanere sempre e comunque nel territorio Rosarnese e San Ferdinandese? Adducendo quale motivazione che l’Interland non è servito da mezzi di trasporto e di conseguenza non possono essere divisi e distribuiti in tutto il territorio della Piana?

Vorrei allora che mi spiegassero dunque, con quali mezzi di trasporto dalla “Tendo-Baraccopoli” giungono al posto di lavoro?

Rosarno ha un alta incidenza di Immigrati sia dell’Est europeo che dell’Africa e, non è possibile assolutamente accettare che una situazione “inizialmente emergenziale”, possa divenire definitivamente di comodo a tutti gli altri paesi che però attingono alla prestazione d’opera di codesti lavoratori. A tale proposito invito i Sindaci di Rosarno e San Ferdinando, ad indire un Consiglio Comunale aperto della “Città degli Ulivi” per discutere e quindi proporre una volta per tutte una soluzione adeguata che non penalizzi esclusivamente le due cittadine.

Giuseppe Mattiani, ex vice sindaco di Palmi

Non sarà un normale comunicato quello che ora provvedo a scrivere. Sono sinceramente stanco e imbarazzato per come la vecchia politica si è comportata nei confronti dei lavoratori del porto di Gioia Tauro. Si parla tanto di sovranità e di autonomia ma come possiamo notare una ditta estera sta facendo il bello e il cattivo tempo nel nostro porto. Chi mi conosce, conosce la mia storia personale. Io sono un imprenditore del territorio e capisco il valore del lavoro. In Calabria è un bene troppo prezioso per lasciarlo morire o disperdere. La vecchia politica ha sbagliato , tradito e abbandonato. Tutti noi, tutta la società civile, deve schierarsi al fianco dei portuali e tutelare i diritti, con le unghie e con i denti, con ogni mezzo a nostra disposizione. Non possiamo pretendere di restare indifferenti e lasciare i sindacati e i lavoratori da soli a lottare. Ho davvero paura di scivolare nel banale e nel retorico. La politica ha speso parole a fiumi per il porto di Gioia Tauro e sopratutto ha fatto promesse irrealizzabili ad onesti padri di famiglia. Sono davvero nauseato.

Do la mia massima disponibilità a stare accanto ai lavoratori in questa lotta. Andrò al porto e starò al fianco dei miei concittadini, ascolterò e imparerò dalle storie dei portuali, fatte di sacrifici e vera lotta sociale. Starò tra loro e spero che questo onore decidano di viverlo quanti più calabresi possibili. Abbandoniamo il “politichese” e facciamo vera lotta sociale. Se tutti i calabresi, portuali e non, si mobiliteranno, l’MCT dovrà fare serie riflessioni. Questi licenziamenti di massa sono soltanto un attentato alla struttura sociale già di per sé fragile di questa terra. In effetti questo non è un comunicato come gli altri, ma è un invito ai lavoratori. È un grido di dolore che si leva dal porto di Gioia Tauro. Basta sperare, basta promettere, occorre agire. Ribadisco, mi metto a disposizione della mia gente e del territorio come ho già fatto quando ero vice sindaco a Palmi. Quando ho fatto politica l’ho fatta per gente e territorio. Dio benedica la Calabria e la piana di Gioia Tauro.

I Consiglieri di Minoranza del Comune di Rosarno (Giusy Zungri, Giacomo Francesco Saccomanno, Vincenzo Cusato, Alex Gioffrè)

Tanto si discute sul problema dei possibili ulteriori licenziamenti da parte di Medcenter, con richieste di incontri con il Ministro Toninelli, con sit-in all’entrata dello scalo, con una generica mobilitazione politica, avanzata soltanto sull’onda emozionale e forse per nascondere le gravi responsabilità che questa ha sull’evidente fallimento della struttura di Gioia Tauro. Il problema, però, è completamente diverso e deve essere affrontato seriamente e senza enfasi preelettorali. Il porto di Gioia Tauro ha sempre presentato una evidente anomalia: la concessione dell’area ai privati senza alcun serio ritorno per il territorio e con una gestione monopolistica. Un utilizzo senza controlli e senza un preventivo confronto diretto con tutte le forze politiche e sindacali. Ora, uno scontro interno tra Medcenter e Msc per acquisire maggior potere che ha messo in ginocchio tutto il comparto e la già precaria occupazione.

Non serve un incontro con il Ministro Toninelli, ma un tavolo di crisi nazionale da aprire presso il Ministero del Lavoro con la partecipazione anche dei Ministeri dei Trasporti e degli Interni. Solo affrontando la questione in modo complessivo può cercarsi una soluzione che non veda soltanto il momento attuale, ma che imponga, invece, una visione generale ed a lunga scadenza. Il problema oggi sono gli ulteriori licenziamenti che, però, si correlano con la totale assenza di programmazione e strategia per il rilancio del porto e per la trentennale problematica dei migranti. Ed allora ecco la necessità che si faccia ampia chiarezza su cosa si vuole fare della struttura calabrese e quale sia la effettiva strategia del Governo per il territorio. Un programma ampio che consenta di risolvere oggi il problema occupazionale e che, comunque, getti le basi per un progetto sostenibile a lunga scadenza.

Gioia Tauro ha necessità di una governance seria e competente, che ripari ai danni causati da presidenze e commissariamenti del tutto fallimentari, che dopo oltre 10 anni, non sono riusciti a dare una identità allo scalo calabrese, creando una situazione difficilissima e di preannunciata e prevedibile crisi. Ora, il Governo deve decidere cosa vuole fare di Gioia Tauro e dare alla struttura sia delle soluzioni a lunga scadenza e sia una governance che possa farla risalire dal degrado in cui è stata cacciata da parolai senza alcuna capacità di concretizzare realmente le possibili soluzioni. Un tavolo di crisi nazionale che possa, una volta per tutti, affrontare il problema e trovare delle soluzioni reali per i cittadini, le comunità e i lavoratori. Una strategia complessiva che poi deve essere portata avanti da persone capaci e che hanno a cuore le sorti dell’occupazione e dello sviluppo reale del territorio.