Macabra scoperta in Calabria: sette bare rubate dal cimitero di Vibo Valentia I Carabinieri avviato le indagini per risalire ai responsabili

Macabra vicenda sulla quale stanno indagando i Carabinieri della Compagnia di Vibo Valentia. Da una cappella gentilizia, infatti, appartenente ad una famiglia vibonese, sono sparite sette bare con relative spoglie. La scoperta è stata effettuata nella mattinata di ieri da un amico di famiglia, con quest’ultimo che ha notato che la scritta con i cognomi era stata rimossa, che il cancelletto della struttura era coperto da un telo che celava tra l’altro un lucchetto nuovo. All’interno della stessa sarebbero state rinvenute tracce di lavori e in una busta una parte dei resti delle persone tumulate. Le lapidi erano state frantumate e le sette bare sparite nel nulla. Gli uomini dell’Arma hanno avviato le indagini per risalire ai responsabili che possono essere entrati nel cimitero anche nei giorni, se non settimane, precedenti, senza destare nell’occhio anche per via dell’assenza di telecamere. Non si esclude alcuna ipotesi in ordine al movente anche se quello delle messe nere sembrerebbe perdere credibilità in quanto non sarebbero state rinvenuti elementi tali da avvalorare questa tesi.