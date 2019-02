Asp Reggio, la Uil Fpl chiede revoca funzioni Mesiti "Agisce nella duplice e configgente veste di direttore sanitario e direttore generale"

Riceviamo e pubblichiamo:

Scrivente Sindacato, ribadendo che il Dr Pasquale MESITI non possiede i requisiti di legge per ricoprire l’incarico di Direttore Sanitario e meno che meno di Direttore Generale facente funzioni dell’Asp di Reggio Calabria nominato con DCA n 19 de 24.1.2019, non avendo egli mai ricoperto alcun incarico di struttura complessa;

evidenzia

– che, ancorché nominato in palese violazione di legge, allo stesso non spettano i pieni poteri di gestione ed amministrazione dell’Asp, bensì quelli di ordinaria amministrazione in attesa della nomina del direttore Generale;

– pertanto, in spregio del DCA di nomina, ha deliberato decine di provvedimenti di spesa per milioni di euro privi delle basilari condizioni richieste dalle norme di legge per il riconoscimento della relativa validità giuridica;

– infatti, il dr Mesiti, agisce nella duplice e configgente veste di direttore sanitario e direttore generale, con l’illegittimo parere dal Dr Giuseppe Corea, dirigente esterno, ex art 15-septies, espresso nella duplice ed altrettanto configgente veste di Direttore amministrativo e direttore dell’Ufficio economico finanziario;

– che l’incarico del suddetto dirigente è stato oggetto di serie censure del Collegio Sindacale in quanto conferito in violazione di legge;

– che il livello di illegalità raggiunto nell’Asp non ha precedenti.

Ciò premesso, il Sindacato, richiamando le precedenti denuncie e segnalazioni,

INVOCA

ancora una volta il generale Cotticelli e il Dr Belcastro di non attendere passivamente lo scioglimento dell’ASP per motivi di mafia ma di intervenire con urgenza revocando le illegittime funzioni del Dr Mesiti nelle duplice vesti di Direttore Generale e direttore sanitario Az.le , annullando, altresì, i provvedimenti adottati dal duo Mesiti/Corea.

Alle Procure della Repubblica ci si appella affinché accertino eventuali reati e ne perseguano i responsabili.

Si allega elenco di alcune delibere sottoscritte dal dott. Mesiti e dal dott. Corea nelle duplice veste.

Il Segretario Territoriale Uil Fpl Nicola Simone