Due cantonieri Anas salvano cuccioli cane sulla Statale 682 Gli animali hanno ricevuto le prime cure e l'assistenza veterinaria

Nel corso del consueto giro di sorveglianza delle squadre Anas lungo la statale 682 “Jonio Tirreno”, sono stati ritrovati cuccioli di cane abbandonati sul ciglio della strada. I cantonieri Carmine Pirelli e Antonino Condello, in servizio nella serata di ieri sono intervenuti subito per metterli in salvo e prestare i primi soccorsi.

I cuccioli sono stati trasportati oggi presso il canile ‘Oasi’ nel comune di Gioiosa Jonica per ricevere le prime cure e l’assistenza veterinaria. Nelle attività di monitoraggio e controllo delle strade per garantire la sicurezza della circolazione e per intervenire in caso di urgenza e gestione della viabilità, il personale Anas, in collaborazione con la Polizia stradale, svolge molto spesso azioni di salvataggio e soccorso dopo il ritrovamento di animali abbandonati, attività che rappresentano e garantisco anche una seria prevenzione per i veicoli in transito. Gli ultimi episodi si sono verificati lo scorso 30 gennaio, quando i cantonieri del nucleo di Catanzaro hanno salvato un pastore tedesco che vagava sulla statale 280 “Dei Due Mari” e lo scorso 12 febbraio quando la Polstrada di Palmi ha tratto in salvo un husky siberiano in un tratto dell’A2 Autostrada del Mediterraneo tra Scilla e Reggio Calabria.