Calabria, due morti in poche ore in una clinica privata Procura apre inchieste. Al momento non ci sarebbero indagati

La Procura della Repubblica di Cosenza ha aperto due inchieste sulla morte di due anziani, che erano ricoverati nella stessa camera in una clinica privata. I due sono morti a distanza di poche ore uno dall’altro e per cause diverse. Nel primo caso è stata disposta l’autopsia, che sarà effettuata domani o dopodomani, sul corpo di un 82enne deceduto nell’ospedale cittadino. L’uomo, secondo quanto si è appreso, era ricoverato quando, a causa di una complicazione legata, probabilmente, all’utilizzo di un catetere, è stato trasferito d’urgenza al pronto soccorso dell’ospedale Annunziata di Cosenza dove poi è morto. L’autopsia dovrà stabilire l’esatta causa della morte per accertare se si sia trattato di un caso di malasanità. Il secondo uomo sarebbe invece morto per un malore improvviso. Ma i parenti ritengono che, nonostante dormisse, gli sia stato introdotto del cibo in bocca solo perché era ora di pranzo. Anche in questo caso verrà effettuata l’autopsia. Al momento non ci sarebbero indagati.