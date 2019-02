Torna a riunirsi il Consiglio regionale della Calabria I lavori si terranno martedì 26 febbraio

Il Consiglio regionale della Calabria tornerà a riunirsi martedì prossimo, 26 febbraio, con l’inizio dei lavori fissato alle ore 15. L’ordine del giorno stabilito nel corso dell’ultima Conferenza dei presidenti dei gruppi consiliari prevede la trattazione, come unico punto, della delicata materia dello stato di attuazione delle Politiche di coesione europee per il ciclo di programmazione comunitaria 2014-2020, al cui dibattito sarà dedicata l’intera tornata di lavori. Conformemente all’orientamento espresso dai capigruppo nell’ultima riunione dell’organismo consiliare, il presidente del Consiglio regionale Nicola Irto ha proceduto contestualmente alla convocazione della stessa Conferenza per le ore 14 del 26 febbraio, ai fini della definizione del calendario dei lavori della prossima seduta dell’Assemblea che si terrà ad inizio marzo.