Bungaro l’8 marzo a Bova Marina ad Alica Festival Grande attesa per “Maredentro tour" dedicato alle donne

Le canzoni e le parole,le donne e la bellezza dell’incontro ,ad Alica Festival arriva la grande musica d’autore con Bungaro , che l’8 marzo alle 21 al Teatro Don Bosco di Bova marina continuerà il suo “Maredentro tour” nella giornata dedicata alle donne. L’azione dell’organizzazione de “Il Borgo Onlus” alza l’asticella della qualità mantenendo le peculiarietà del territorio,proiettandole nella dimensione nazionale ”Con Bungaro ad Alica Festival – afferma il direttore artistico Silvio Cacciatore- vogliamo dare il senso della bellezza delle parole,che è un po’ la linea tematica che proseguirà con Mujura e si è diffusa nelle scuole con Fulvio D’Ascola e Claudio Cordova .Bungaro è un grande artista ed una persona che della semplicità e dell’empatia fa le sue armi migliori e c’è tanta attesa per il suo concerto live“.

Tante canzoni ,scritte dall’artista brindisino, rimangono impresse nella memoria, cantate da grandi interpreti del calibro di Fiorella Mannoia,Malika Ayane,Ornella Vanoni e da artisti internazionali del calibro di Paola Morelembaun o di cantanti quali Francesco Renga o Marco Mengoni .Il teatro Don Bosco dalle atmosfere vintage sarà lo scenario ideale per brani come “Guardastelle”,”Imparare ad amarsi”, ”Io non ho paura”, ”Il mare immenso”,” Il deserto” e la bellissima “Perfetti sconosciuti “ colonna sonora dell’omonimo film.Bungaro alla chitarra e voce sarà accompagnato da ottimi musicisti : Antonio Fresa al pianoforte,da Antonio De Luise al basso e da Marco Pacassoni alle percussioni e al vibrafono .”Sono un uomo del sud ,amo la Calabria e non vedo l’ora di conoscere la bellezza dell’area grecanica e di incontrare i giovani ed il pubblico di Bova marina. E’ bello tenere un concerto nel giorno dedicato alle donne ,per loro ho scritto tante canzoni e sono l’anima pulsante della bellezza della vita. Sarà una bella occasione per fermare il tempo con molta interazione con il pubblico”.

Le parole di Bungaro testimoniano la sua naturale predisposizione per le esibizioni live. Dopo le date di in lungo tour che ha attraversato tante città,tra cui, Bologna ,doppia data a Londra,Lecce,Polistena,Sanremo,Aversa e Cagliari, arriva nell’area Grecanica la bellezza di musica e parole . E’ grande l’attesa per il concerto,con gente che arriverà anche dalla Sicilia. Venerdì 8 marzo alle ore 21 ,al Teatro Don Bosco di Bova marina,Bungaro con “Maredentro Tour”,effettuerà un viaggio tra suoni e parole che fermeranno il tempo con la bellezza dell’attesa. Ingresso libero fino a disponibilità posti.