A Gioia Tauro la quarta edizione del concorso “Pina Alessio” La premiazione dell'evento incentrato su poesia e racconti si svolgerà nello storico Palazzo Baldari

Si terrà sabato 6 luglio, alle ore 19.30, a Gioia Tauro la cerimonia di premiazione del Concorso Internazionale di poesia e Racconti “Pina Alessio” giunto ormai alla sua quarta edizione. Location della premiazione quest’anno sarà l’incantevole scalinata adiacente allo storico Palazzo Baldari. Centinaia le opere giunte presso la Fondazione “Pina Alessio”, promotrice del Premio, che sono state poi giudicate da una giuria tecnica composta esclusivamente da poeti e scrittori.

Quest’anno il concorso è stato articolato in sei sezioni per opere inedite (poesia in lingua italiana, poesie in lingua italiana a tema, in vernacolo, silloge di poesie, racconto breve, video poesia). Grande soddisfazione è stata espressa dal presidente della Fondazione ideatrice del concorso Giuseppe Alessio per il successo di questa edizione del Premio che ha come scopo quello di ricordare la sorella Pina Alessio, la giovane dottoressa gioiese prematuramente scomparsa, promuovendo la cultura, la comunicazione scritta e l’espressione dei sentimenti e delle emozioni

Per i vincitori delle varie sezioni sono previsti premi in denaro, targhe e pergamene con motivazione. L’evento quest’anno ha avuto il patrocinio della Regione Calabria, la Città Metropolitana di Reggio Calabria e quello del Comune di Gioia Tauro. La serata di premiazione sarà inoltre allietata dalla Scuola di Recitazione della Calabria. Gli organizzatori invitano tutti a partecipare alla manifestazione.