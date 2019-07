Ci risiamo. Nemmeno il tempo di smaltire i “bagordi” dell’ultimo Consiglio Comunale, quando a far da cornice sono stati gli schiamazzi, le grida e le indignazioni contro l’attuale maggioranza rea di stare ancora in carica e non dimettersi per quanto accaduto nei contesti giudiziari (e non politici), insieme ad altre “bagattelle per un massacro (politico)”, accadute da un mese a questa parte. Mancava solo che utilizzassero le cannucce delle penne a biro come si faceva alle scuole medie e appallottolare la carta per poi utilizzarla a mo’ di cerbottana. Mentre tra i banchi della maggioranza già si immaginava, sia De Marco che Forestieri con in bocca le trombette di carnevale per scherno.

Nessuno si è dimesso, sono tutti in carica e c’è anche Daniele Prestileo, nuovo attore protagonista dello “spettacolo” che non è il più bello del mondo, il quale ha preso il posto dell’ex capogruppo del Pd Pino Falleti, e che del Pd ha preso le distanze. Ad onor di cronaca anche il Pd ha preso le distanze da sé stesso, non si riconosce più, se non nelle parole di Guccini, “La voce triste del silenzio abbraccia gli angoli del tempo, si è fatto giorno, ed è già sera e dove è andata primavera?”. Anche se una nota di colore è rappresentata dai soliti tatuaggi da ciurma di una nave pirata dei Caraibi e calzature multiformi da convenzione sanitaria. “Hasta la victoria siempre”…buonanima!

Il Civico Consesso si terrà domani in un “orario consono” come sempre per favorire i cittadini a essere presenti, in quanto una delle peculiarità che ha sempre avuto questa Amministrazione è stata quella del rispetto dei cittadini anche nella scelta degli orari, sarà alle 9 in una mattina di un 31 luglio, tipico periodo invernale dove la gente non va al mare come si fa d’estate. Oltre al fatto che il mercoledì è tipicamente un giorno pre-festivo dove si è più liberi. Ecco, solo per queste scelte al posto dei consiglieri comunali, tutti, sfiducerei il presidente del consiglio comunale a prescindere. Quindi, ai consiglieri che a breve presenteranno un’altra mozione di sfiducia a Fausto Siclari, pregherei di aggiungere anche questa anomalia in quanto è una “reiterazione” punibile e non più perdonabile, e se il caso mi offro per raccogliere le firme in piazza. Sempre nella speranza che serva affinché le prossime convocazioni siano in orari accettabili e decenti per le esigenze di chi ha consentito con il loro voto a lor signori di sedere in quelle poltrone, ossia i cittadini di Taurianova.

Ovviamente per chi vorrà andare l’ingresso è gratuito in un unico spettacolo, tutto compreso, anche il caldo asfissiante emanato dai climatizzatori guasti. Ci dovrebbero essere tutti gli ingredienti per una pietanza da gustare ben calda, insieme alla simpatia del primo cittadino simile a quei momenti in cui di notte ti svegli di colpo e vedi un geco appiccicato sulla parete. Per non parlare della sua umiltà, un’apoteosi di emozioni, non c’è cittadino di Taurianova che non parla bene di lui, ma quante “belle paroline” si inondano colorate di simpatie. La pelle accappona solo al pensiero. Brividi che…per sicurezza sarebbe consigliabile allo stesso, una passeggiata a Bagnara presso una di quelle manifattrici apotropaiche. Oltre a un suo cambio di atteggiamento per dirla alla Brown, di rilassarsi perché il mondo, credo eh, ignora finanche la sua esistenza, e di essere più cordiale, ringraziare quando deve farlo perché non è peccato, anzi è segno di grande umanità e responsabilità nonché di eleganza (non a “rombi”). Nulla è dovuto anche se “gentilmente” concesso, sempre senza nulla in cambio. E visto che sono archiviate per sempre le eventuali altre due nomine di assessori, e considerando pure che quel cosiddetto “documento di fedeltà” non ha più ragione di esistere, ci si appresta ad affrontare uno dei due Consigli Comunali estivi, tra domani e la metà di agosto.

Domani i punti saranno sette, e tra questi ci sarà “l’approvazione del rendiconto esercizio 2017, poi la salvaguardia egli equilibri ed assestamento generale di bilancio per l’esercizio 2019, due riconoscimenti di debiti fuori bilancio, etc”.

Siete tutti invitati, ingresso gratuito con inizio dello “spettacolo” alle ore 9, munitevi di sdraio e ombrellone e qualche bevanda fresca. Buon divertimento…

(GiLar del Pueblo)