Venerdì 8 novembre 2019 si è svolta, per il primo anno, presso la sede della Scuola Secondaria di primo grado “F.Sofia Alessio-N. Contestabile”, diretto dalla Prof.ssa Maria Nicolosi, la prova di qualificazioni di Istituto ai Giochi matematici del Mediterraneo . Alla gara hanno partecipato tutti gli alunni della Scuola.

I Giochi Matematici del Mediterraneo sono un libero concorso riservato a tutti gli allievi delle scuole, indetto dall’Accademia Italiana per la Promozione della Matematica «Alfredo Guido» (A.I.P.M.) con il Patrocinio dell’Università degli Studi di Palermo (Dipartimento di Matematica e Informatica). . Lo scopo è quello di offrire agli alunni la possibilità di “giocare” con la matematica in un clima di sana competizione, coinvolgendo coloro che rifiutano la disciplina nella sua forma “tradizionale” ed offrendo un’opportunità di partecipazione, integrazione e valorizzazione delle eccellenze.

Alle ore 09.00 ha avuto inizio la gara nella quale i ragazzi si sono cimentati con prove a risposta multipla di logica, geometria e aritmetica, di diversa durata (da 60 a 120 minuti, a seconda della categoria di appartenenza). L’entusiasmo della gara e la competizione fra gli alunni della stessa scuola ha dato vita a una occasione imperdibile per vivere un’esperienza che li ha visti gareggiare l’uno contro l’altro.

Da questa gara usciranno i finalisti di Istituto che disputeranno nel mese di dicembre la finale che consentirà la proclamazione dei vincitori delle varie categorie S1: prima media; S2: seconda media; S3 terza media. Ogni scuola qualificherà alla finale provinciale, o di area territoriale, il 4% degli allievi che hanno partecipato alla qualificazione di Istituto. Alla Finale Nazionale, che si svolgerà presso l’Università di Palermo, parteciperà solamente il primo allievo classificato per ogni categoria della Finale Provinciale. I nostri ragazzi hanno dimostrato serietà e si sono impegnati, cercando di risolvere il maggior numero di esercizi. .La scuola non è nuova a queste competizioni . Da cinque anni è sempre presente alle finali di Milano dei Giochi Matematici, organizzati dalla “Bocconi”; ha vinto due finali alle Olimpiadi di Astronomia a Modena e a Bari e partecipa da quattro anni alle Olimpiadi dei Problem Solving ottenendo dei buoni piazzamenti a livello regionale e un terzo posto alla finale nazionale di Cesena nel 2017.

Non rimane che augurare ai ragazzi un grosso “in bocca al lupo” e che vinca il migliore.