Sull’A2 “Autostrada del Mediterraneo” è stato istituito il doppio senso di circolazione tra Cosenza sud e Rogliano per la chiusura della carreggiata nord tra i km 269,600 e 261,300

Il provvedimento si è reso necessario per consentire tutti gli accertamenti tecnici non ripetibili e già programmati dalla Procura della Repubblica di Cosenza sul tratto in carreggiata nord di circa 8 km posto sotto sequestro a seguito di incidenti stradali

Anas ribadisce la propria disponibilità e piena collaborazione con l’Autorità giudiziaria per consentire l’esecuzione di tutte le verifiche necessarie.