Il Tribunale del riesame di Reggio Calabria ha accolto il ricorso che era stato presentato dal pm Stefano Musolino della Procura della Repubblica di Reggio Calabria diretta da Giovanni Bombardieri, appunto per chiedere l’annullamento dell’ordinanza con cui il Gip distrettuale, nel luglio scorso aveva rigettato, per mancanza di esigenze cautelari, la richiesta di arresto a carico dell’ex vicesindaco di Reggio Calabria ed ex assessore regionale Demetrio Naccari Carlizzi, nell’ambito dell’inchiesta “Libro nero”, accusato di concorso esterno in associazione mafiosa.

Affinchè la misura diventi esecutiva degli arresti domiciliari, occorrerà attendere la conferma della suprema Corte di Cassazione, a seguito del ricorso dei legali del politico.

Il politico, esponente del Partito Democratico, è accusato perchè in relazione ai suoi presunti rapporti con esponenti della cosca Libri della ‘ndrangheta.

L’operazione “Libro nero” aveva coinvolto anche l’ex capogruppo di Fratelli d’Italia (ma eletto con Forza Italia) in consiglio regionale per associazione mafiosa e tuttora in carcere, Alessandro Nicolò. E l’ex capogruppo Pd Sebi Romeo, accusato di tentata corruzione, scarcerato di recente.