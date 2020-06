Due anni fa per Orlando Fratto, era partita un’immensa gara di solidarietà, dalla provincia di Catanzaro che gli aveva consentito di effettuare un delicato intervento chirurgico negli Stati Uniti, dove gli è stato concesso di allungargli la vita per un raro tumore cui era affetto.

Con uno straziante post su Facebook le persone a lui care, hanno comunicato la triste scomparsa, “Ricorderemo per sempre questo giorno, il giorno in cui il nostro guerriero ci ha salutato per sempre. Ma lui oggi non ha perso, ha vinto più e più volte! È andato solo a riposare un po’. Siamo contenti che non sia volato via da solo ma con migliaia e migliaia di persone accanto oltre noi, la famiglia più grande del mondo”.

Aveva soli 37 anni e la sua storia era alla ribalta nella cronaca sia locale che nazionale tanto da far diventare Fratto uno dei simboli di coraggio per come aveva affrontato la sua terribile malattia.

Ora Soverato piange e prega per il suo guerriero che ha lottato fino alla fine, come un vero combattente.

La famiglia ancora scrive, “Ancora grazie a tutti per averci donato del tempo con lui. Come avrebbe voluto lui, faremo tanto casino e tanti sorrisi! Ciao guerriero, vai lassù e fagli vedere chi sei!! Ti ameremo sempre, ovunque e comunque”.