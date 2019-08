Dovrà rispondere di maltrattamenti in famiglia e lesioni aggravate. Finisce dietro le sbarre E.C.37 anni, qualche precedente alle spalle, difeso dall’avvocato Aldo Zagarese, per aver aggredito la convivente a calci e pugni, minacciandola in alcuni casi di morte. Nelle ultime ore si è reso necessario l’intervento di una pattuglia dei Carabinieri dopo le richieste di aiuto da parte della presunta vittima. Giunti sul posto, i militari hanno trovato la donna con varie ecchimosi sul volto, escoriazioni al setto nasale e gonfiore al labbro. E di seguito trasferita presso il locale presidio ospedaliero “Nicola Giannettasio” dell’area urbana di Rossano. L’aggressione, secondo quanto riferito dalla donna, sarebbe avvenuta in presenza dei figli minori dell’uomo. Questa mattina si è tenuta l’udienza di convalida alla presenza del proprio legale. L’uomo è stato rimesso in libertà. Applicato sull’indagato il divieto di avvicinamento.