Il Giudice del Tribunale di Catanzaro ha convalidato l’arresto ed applicato la misura personale coercitiva della custodia cautelare in carcere per Zarrouki Ahmed, tunisino di 23 anni, che il 22 luglio scorso è stato arrestato dagli Agenti della Squadra Volante. Il Giudice motiva l’ordinanza perché Zarrouki con più azioni consecutive del medesimo disegno criminoso, usava minaccia e violenza nei confronti dei pubblici ufficiali, mentre compivano atti nell’esercizio delle loro funzioni, con l’aggravante di aver commesso il fatto anche con l’uso di armi e cagionando lesioni personali ad uno degli Agenti. Essendo concreto ed attuale il pericolo di reiterazione dei reati le esigenze cautelari sono legittimate dai gravi indizi di colpevolezza a carico dell’arrestato, che è inoltre gravato da molteplici precedenti penali, giudiziari e di polizia anche specifici, e dall’obiettiva pluralità e gravità delle condotte poste in essere. È stata in sostanza riconosciuta la pericolosità sociale di Zarrouki Ahmed.