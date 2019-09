Agosto da record per gli aeroporti calabresi: nel mese clou della stagione estiva i passeggeri di aviazione commerciale sono stati oltre 400 mila (414.909), con un incremento del 12% sullo stesso mese del 2018. Lo rende noto la Sacal. “In particolare, i passeggeri su voli internazionali – riporta una nota – sono stati oltre 140 mila con una crescita significativa sul 2018 (+17%), mentre quelli su voli nazionali hanno superato i 270 mila (270.546), in ulteriore crescita rispetto al 2018 del 9,8%. Particolarmente rilevante la crescita degli aeroporti di Reggio Calabria e Crotone che hanno registrato rispettivamente un incremento del traffico passeggeri del 29,8% (36.057) e del 29,5% (21.221). Il trend di crescita si mantiene costante per l’aeroporto di Lamezia Terme con circa 358 mila passeggeri (+9,5%) con un sensibile incremento dei passeggeri internazionali (+14,54%)”.