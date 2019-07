Il sindaco di Varapodio Orlando Fazzolari, attraverso un manifesto, ha informato “TUTTI GLI AGRICOLTORI CHE HANNO RICEVUTO UN INVITO A PAGARE LA VERGOGNOSA QUOTA ANNUALE DA PARTE DEL CONSORZIO DI BONIFICA, PER IL TRAMITE DELLA SOGET, CHE SAREBBE OPPORTUNO NON ESEGUIRE IL PAGAMENTO, IN QUANTO SI TRATTA DI UN SEMPLICE INVITO PER RACCOGLIERE FONDI PER IMPINGUARE IL BILANCIO DEL CONSORZIO STESSO. SI RICORDA, INOLTRE, CHE IL COMUNE STA COMBATTENDO UNA GRAVOSA BATTAGLIA, A DIFESA DEGLI AGRICOLTORI, PER TOGLIERLI DALLA MORSA DEI VESSATORI, (CONSORZIO E SOGET) CHE NEL SILENZIO ASSORDANTE DELLA POLITICA REGIONALE E CON LA COMPLICITA’ DELLE ORGANIZZAZIONI SINDACALI E DI CATEGORIA, STANNO RASTRELLANDO RISORSE IN MANIERA FRAUDOLENTA E VERGOGNOSA. INVITA, INFINE, TUTTI GLI AGRICOLTORI AD OPPORSI AL PAGAMENTO DELLE ULTERIORI INGIUNZIONI CHE ARRIVERANNO IN SEGUITO, PRESENTANDO RICORSO ALLA COMMISSIONE TRIBUTARIA DI REGGIO CALABRIA. GLI UFFICI COMUNALI SARANNO A DISPOSIZIONE DI TUTTI GLI AGRICOLTORI PER ASSISTERLI IN TUTTE LE FASI PROCESSUALI DI QUESTA BATTAGLIA DI CIVILITA’ IN DIFESA DELL’ AGRICOLTURA E CONTRO GLI INDEGNI USURPATORI CHE CHIEDONO SOLDI PER UN SERVIZIO CHE NON HANNO RESO MAI!”