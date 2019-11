La questione dell’Istituto “Gemelli Careri” di Taurianova oggi ha fatto registrare come già anticipato, la presenza del sindaco della città nonché consigliere metropolitano della Città Metropolitana, Fabio Scionti. Lo stesso ha in qualche modo rassicurato gli studenti che stanno scioperando da lunedì scorso, sul fatto che a breve saranno sistemati le carenze strutturali denunciate, non appena sarà redatto il computo metrico da parte del tecnico metropolitano, arch. Michele Rigoli, il quale giovedì scorso ha effettuato un sopralluogo per rendersene conto della situazione precaria dello stato dei luoghi.

Il sindaco, rimanendo circa una mezzoretta, oltre a ribadire la consueta frase di circostanza che ci tiene alla città ha rimandato a un prossimo appuntamento che si terrà tra giovedì e venerdì prossimo insieme al consigliere metropolitano delegato all’edilizia scolastica, Demetrio Marino. E quindi cercare di porre rimedio a questa situazione incresciosa e a tratti surreale visto che nel terzo millennio assistere a un degrado simile è da terzo mondo. Lo stesso si è soffermato anche sulla nuova costruzione che sta per essere messa in atto della trasformazione dell’auditorium a Cinema/Teatro, il che ovviamente ai ragazzi in questo momento, poco importa, ma è giusto averlo detto. I ragazzi del “Gemelli Careri” desiderano semplicemente entrare in una scuola accogliente con dei bagni decenti. Attendiamo il susseguirsi degli eventi insieme ai tempi di risoluzione non abbassando la guardia, in quanto è nostro dovere aiutare e stare al fianco soprattutto degli studenti.

Intanto i ragazzi domani mattina rientreranno regolarmente a seguire le lezioni, “sospendendo” lo sciopero (era già previsto e l’avevamo pure scritto e non perché è venuto il sindaco).

Apriamo una parentesi che in questi giorni sta tenendo banco, il vociferare anche di “alte personalità” che io bagni fatti vedere nelle varie documentazioni fotografiche erano inutilizzati, non è assolutamente vero, anzi, sono parte integrante dei corridoi dove ci sono le aule in cui si svolgono regolarmente le lezioni (tra le quali anche al buio di giorno per il malfunzionamento dei neon).

Abbiamo incontrato i ragazzi e ci hanno confermato quanto scritto e anch’essi assumeranno un atteggiamento di attesa silente fino alla prossima settimana, quando incontreranno sia il sindaco che il consigliere Marino. E decideranno cosa fare in virtù delle risposte che verranno date le quali dovranno seguire dei fatti, stavolta è una questione assiomatica. Le prese in giro sono finite.



Intanto spunta una determina della Città Metropolitana datata 6 agosto 2019 n. 2212 a firma del dirigente del “Settore 12 – Edilizia”, ing. Domenica Catalfamo con oggetto, “Determina a contrarre relativa all’intervento denominato I.T.C.G. “G. Careri”di Taurianova – Strutturale”. E leggendo la determina ci accorgiamo che c’è scritto testuali parole, “con Decreto 8 agosto 2017 n. 607 il Ministero dell’Istruzione… nell’ambito degli interventi da finanziare ripartiti per Regione (…) ha assegnato alla Città Metropolitana di Reggio Calabria per interventi in materia di edilizia scolastica una somma di € 23.825.000,00 (…) e che dopo l’approvazione di un progetto di “fattibilità tecnica” redatto dall’arch. Alessandro Albanese si erano deliberati € 29.143,28 per avviare i lavori. E poi? Cos’è accaduto, visto che oggi ci ritroviamo a porre in essere una carenza strutturale vergognosa?

Attendiamo la prossima settimana, magari qualcosa in più, forse, ne sapremo di più. Forse…