Manca davvero pochissimo all’inizio della XIX Festa Nazionale dello Stocco. Anche quest’anno, a precedere la grande serata di musica e gastronomia del prossimo 13 agosto, dove saranno protagonisti la celebre Sagra e il concerto dei The Kolors, ecco un ricco programma di attività dedicato agli amanti del territorio e delle tradizioni d’eccellenza locali. In particolare, sabato 10 agosto, alle ore 22,30, piazza Calvario sarà il teatro del concerto di Micu u Pulici. Il seguitissimo artista calabrese, ancora una volta, ripercorrerà sul palco la sua lunga carriera di musica e comicità. La XIX Festa Nazionale dello Stocco è organizzata e promossa dall’Associazione Turistica “Pro Loco” di Cittanova presieduta da Pino Gentile e dallo sponsor ufficiale “Stocco&Stocco” dell’imprenditore Francesco D’Agostino. L’appuntamento, inoltre, è patrocinato dal Comune di Cittanova, dalla Regione Calabria e dal Consiglio Regionale della Calabria. Il progetto è presentato a valere sul bando della Regione Calabria dedicato agli eventi storicizzati per l’annualità 2019.