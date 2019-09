Sabato 24-31 agosto Biblioteca Civica “Carlo Bonetta”

di Roberta Strano

Al via la mostra personale dell’artista Fiorenza Orseoli a Pavia

Il prossimo 24 agosto alle ore 20,00 presso il cortile della Biblioteca C. Bonetta, in Piazza Petrarca, 2 a Pavia, avrà luogo l’inaugurazione della mostra personale di pittura dell’artista Fiorenza Orseoli.

La mostra sarà aperta al pubblico per una settimana dal 24 al 31 agosto dalle ore 8 alle ore 13.

E in questo breve tempo sarà possibile vedere e ammirare i quadri di questa straordinaria artista, dal tratto definibile come un’esplosione di colori ed immagini che rimandano ad un mondo ludico, fumettistico, allegro.

Nelle sue creazioni colpisce il fascino misterioso dell’invenzione artistica che porta a guardare le opere con un pizzico di curiosità per cui ciascuno può trarne riflessioni ed emozioni secondo la propria sensibilità.

Con le parole dell’artista: “Non bisogna mai smettere di giocare con la propria fantasia e con i propri sogni”.

Già nella locandina dedicata all’evento, l’artista rappresenta un gatto, “GATTO PASQUALE” IL CRITICO FELINO t.m. acrilico su tela di cotone, gessetti, pastina – cm. 50×50-2013, simbolo che regala momenti di pura magia e ci riporta all’infanzia.

Un altro suo dipinto che evoca fantasia e colori è IL CAVALLO E LA FATA presentato in una Mostra collettiva “IL SENSO DELLA VITA-NON MOLLARE MAI” in ricordo di Luca Misiano di Gera D’Adda (BG)-lo scorso 14.7.2013.

Anche questo in acrilico su tela di cotone, con l’aggiunta di sassolini egiziani,color bronzo e oro. cm. 60×80.

E i progetti sono davvero tanti per Fiorenza in questi ultimi scampoli d’estate, tra i quali si ricordano, l’illustrazione di una fiaba orientale, assieme ad altri artisti, che verrà messa in vendita per il Santo Natale.

A settembre parteciperà al “Premio Mediterranea”, Mostra Internazionale di pittura, poesia, fotografia e scultura a Lecce. A ottobre alla mostra collettiva organizzata dai soci dell’AR.VI.MA, Arti Visive Marabelli di Pavia e alla manifestazione dei vari gruppi artistici emergenti e di poesipittura a Casirate (BG).

Biografia dell’artista:

Fiorenza Orseoli è di origine veneta, essendo nata a Treviso, e successivamente si e’ trasferita a Pavia, per ragioni di lavoro e di studio. Si è laureata all’Università di Pavia in Scienze Politiche, indirizzo politico-sociale, ed è stata funzionario nella P.A.. Nel 1996 è stata insignita, dall’allora Presidente della Repubblica Oscar Luigi Scalfaro, dell’onorificenza di Cavaliere dell’Ordine al Merito della Repubblica Italiana. Nel 2012 è stata eletta, ed è tuttora, Presidente dell’Organo Sindacale della Pro-loco del Comune di Albuzzano (PV). Da sempre ha coltivato interesse per il disegno, la pittura e soprattutto per l’abbinamento cromatico e materico che riesce a mescolare, accostare, intercalare in una.

Ha partecipato a mostre personali e collettive nell’ambito provinciale. Ha esposto presso lo Spazio Espositivo di Arte Contemporanea del Broletto, presso lo spazio espositivo di Santa Maria Gualtieri, dell’Orto Botanico di Pavia, mensilmente presso la Galleria “L’arte 17”. e fuori provincia alla Weartgallery di Saronno (VA), a Misiano di Gera d’Adda (BG) e fuori regione al Castello di Borgonovo Val Tidone (PC). A Salice Terme, in occasione della manifestazione del “Salice d’Oro 2012”, ha vinto il premio speciale della Giuria con il dipinto “Via del parco”. La motivazione: “….per la tecnica, la freschezza dei colori e la bellezza della composizione.” vedi se ti possono essere utili:

Sull’universale piattaforma di F.B. espone spesso le sue opere, partecipando ad eventi virtuali che hanno un forte incidenza.

E’ allieva di Monica Anselmi ed è socio della Civica Scuola d’Arti Visive Marabelli AR.VI.MA di Pavia.

Il critico d’arte Pasquale Solano le dedicherà alcune pagine sulla “Rivista di informazione culturale” edita dalla Casa Editrice Montecovello di Roma che verrà pubblicata ad ottobre.