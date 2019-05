Al via memorial “Francesco Inzitari-Lorenzo Caruso” L'evento, organizzato dall’associazione sportiva “Sempre con Noi”, si terrà domenica a Palmi

È tutto pronto per la decima edizione del memorial “Francesco Inzitari – Lorenzo Caruso” organizzato dall’associazione sportiva “Sempre con Noi” guidata da Nino Naso. Importante novità quest’anno è: oltre la kermesse di calcio giovanile, che vedrà impegnati i giovani calciatori della categoria Allievi ragazzi dell’anno 2003 – 2004, il torneo a differenza degli altri anni si trasforma da sei a cinque squadre in quanto il Cosenza Calcio non ha accettato l’invito. Un’altra novità e la partecipazione al torneo della U.S. Vibonese Calcio in sostituzione del Real Cosenza. Anche quest’anno il torneo si svolgerà sul manto di erba sintetica del “Lopresti” di Palmi. Domenica 26 maggio sarà una giornata entusiasmante per gli sportivi di tutta la Calabria, visto che saranno impegnate oltre al Catanzaro – squadra detentrice del trofeo – anche la A.S.D. Calcio Palmese 2018, il Crotone, la Vibonese e la Reggina 1914. Il memorial nasce per uno scopo nobile: ricordare Francesco Inzitari e Lorenzo Caruso, due giovani rizziconesi scomparsi prematuramente che sono rimasti nel cuore di chi li conosceva. Due ragazzi che amavano il calcio e che quindi vengono ricordati nel modo migliore. Il torneo si svolgerà con le cinque squadre partecipanti che si affronteranno tutti tra di loro in un unico girone. Le prime due classificate andranno direttamente alla finale che è prevista nel tardo pomeriggio. Al fischio d’inizio che sarà alle 10:00 con la partita che vedrà i padroni di casa della A.S.D. Calcio Palmese 2018 contro la Reggina 1914 ci sarà un minuto di raccoglimento per ricordare i due giovani rizziconesi. “Ringrazio il Comune di Palmi – ha detto Nino Naso, presidente dell’associazione “Sempre con Noi” – che ci hanno dato la disponibilità del campo sportivo, oltre naturalmente a tutte le società partecipanti. La decisione di giocare a Palmi è dovuta al fatto che vogliamo garantire uno spettacolo importante e la cornice del “Lopresti” è il massimo affinché avvenga questo”. Manca quindi poco al fischio d’inizio di un torneo che ha sempre attirato gli occhi di diversi direttori sportivi. Ricordiamo, infatti, qualche anno fa Franco Cittadino in rappresentanza della LND Comitato Nazionale, – a seguito del torneo, a convocato in Nazionale il portiere della Palmese De Caria -, tutti attenti quindi a visionare i giovani partecipanti al torneo, alcuni veramente molto interessanti. Saranno ospiti del torneo: Il Presidente del Crotone Dr. Vrenna, il Presidente della Vibonese Calcio dr. Caffo, Franco Cittadino in rappresentanza della LND Comitato Nazionale e tutti i Direttori responsabili del settore giovanile delle società partecipanti al torneo ed infine il giornalista Lino Polimeni si occuperà delle interviste e della premiazione.