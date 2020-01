ALDI in Germania richiama dagli scaffali la “Mozzarella di bufala D’ANTELLI” per possibile presenza di frammenti di plastica bianca

Dalla Germania arriva un nuovo avviso ai consumatori: l’Ufficio federale della sicurezza alimentare ha segnalato un’allerta relativa alla “Mozzarella di bufala D’ANTELLI” 125 g nella varietà “Classico”. Non si può escludere che l’articolo contenga corpi estranei di plastica bianca isolata. A titolo precauzionale, la varietà “Classico” dell’articolo “Mozzarella D’Antelli, 125 g” con la data di scadenza 21.01.20 non dovrebbe più essere consumato. Per tale motivazione la catena Aldi ha comunicato il ritiro dalle vendite in Germania. Il prodotto in esame è stato venduto solo dalle società ALDI Beucha, Greven, Hann. Münden, Herten, Hesel, Lingen, Scharbeutz, Schloß-Holte e Weimar. Altre varietà o date di scadenza dell’articolo nonché altri articoli del fornitore “Bayernland e G” non sono interessati. La mozzarella di bufala è prodotta dall’azienda italiana D’Antelli, che la distribuisce in Germania tramite la società “Bayernland e G”. La catena tedesca dei supermercati Aldi ha immediatamente ritirato il prodotto interessato ancora esposto sugli scaffali da tutti i punti vendita, invitando chi lo avesse acquistato a non consumarlo e a restituirlo presso il punto vendita per la sostituzione o il rimborso. Giovanni D’Agata, presidente dello “Sportello dei Diritti”, rilanciando l’allerta riportata dal portale del governo tedesco su Lebensmittelwarnung.de, ricorda che “Non è possibile escludere rischi per la salute da soffocamento”. Il richiamo, ad oggi non riguarda il mercato italiano. Ma c’è sicuramente la possibilità che i turisti italiani siano interessati. L’allerta è stata lanciata dalla Germania attraverso il Sistema rapido di allerta europeo alimenti (RASFF) riportata dal portale del governo tedesco su Lebensmittelwarnung.de al link: https://www.lebensmittelwarnung.de/bvl-lmw-de/detail/lebensmittel/48744.