Di Luigi Longo

Aldo Alessio oggi molto probabilmente ritornerà nella sua città . Alessio era stato ricoverato giovedì scorso mentre stava svolgendo un sopralluogo in località “Ciambra”, portato urgentemente a Reggio Calabria è stato installato uno stent coronarico nel cuore del sindaco

per riaprire una coronaria che si era completamente occlusa e che avrebbe sicuramente portato all’infarto cardiaco».

Tantissimi i messaggi di vicinanza e gli auguri di pronta guarigione che si stanno susseguendo sul social network ,

Aldo Alessio, è sindaco dallo scorso mese di giugno. La sua Giunta ha assunto l’onere di tirare fuori dai guai un Comune in dissesto finanziario, con una situazione economica drammatica e i bilanci degli ultimi tre anni da approvare, per anni vessato da tante altre problematiche gravissime , dall’ ambiente ai tributi passando per la conseguente difficoltà a garantire i servizi essenziali, uno stress costante che sicuramente ha contribuito a fermare il sindaco per un intervento di angioplastica all’ospedale di Reggio Calabria . I miei auguri personali, oltre che dalla redazione, al sindaco Alessio persona che io conosco bene il suo attaccamento al lavoro la sua serietà per aver lavorato 7 anni gomito a gomito al porto di Gioia Tauro.