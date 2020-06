All’Azienda Ospedaliera di Cosenza sono riprese stamane le attività ambulatoriali ordinarie con tutti i codici di priorità, quindi anche al di fuori delle urgenze.

Da oggi riaprono per tutti:

• nello stabilimento ospedaliero dell’Annunziata di Cosenza: Risonanza Magnetica, TAC, esami radiografici vari, Mammografia, controlli su pazienti trattati dalla Cardiologia Interventistica, prestazioni di Endoscopia Digestiva e Respiratoria, oltre a prestazioni ambulatoriali di Odontostomatologia e Neurologia;

• nello stabilimento ospedaliero del Mariano Santo: prestazioni ambulatoriali di Dermatologia, Oculistica, Radioterapia, Medicina Nucleare (servizi, questi due ultimi, nei quali le prestazioni a pazienti onco-ematologici non sono mai state sospese e con l’eccezione di scintigrafia miocardica e Cardio-TC, che riprenderanno dalla metà del mese di giugno) e Terapia del Dolore;

• nello stabilimento Santa Barbara di Rogliano: Tac senza mezzo di contrasto, esami radiografici vari, Holter dinamico.

Per le poche restanti prestazioni sanitarie non ricomprese tra quelle elencate, la ripresa avverrà nei prossimi giorni, rimanendo invariata la possibilità di prenotare quelle contrassegnate dai codici U (attesa massima 72 ore) e B (attesa massima 10 gg).

Sono stati rimodulati, inoltre, tempi e modalità di accesso agli stabilimenti da parte degli utenti, così da consentire:

• controlli preventivi all’ingresso degli stabilimenti da parte di personale della Vigilanza (accesso del solo paziente – salvo eccezione per minori e pazienti non autonomi/autosufficienti – provvisto di mascherina con anticipo non superiore a 15 minuti dall’appuntamento, e con documentazione comprovante l’appuntamento)

• controlli di pre-triage – con misurazione della temperatura corporea eseguita da operatori sanitari agli ingressi di Via Migliori, Via Zara e del Punto Prelievi/CUP all’Annunziata, al Mariano Santo agli ingressi della palazzina rossa e della palazzina della Radioterapia, al Santa Barbara di Rogliano prima di entrare nei singoli ambulatori.

I Reparti COVID-19, che ad oggi ospitano esclusivamente qualche paziente clinicamente guarito, in attesa della negativizzazione dei tamponi faringei, continuano ad essere allocati nella Palazzina Malattie Infettive, isolata strutturalmente dal resto degli edifici dello stabilimento Annunziata.

Si rammenta, infine, che è possibile eseguire le prenotazioni delle visite ambulatoriali oltre che recandosi fisicamente al Cup dell’Annunziata e a quelli Asp sul territorio, anche telefonicamente tramite Call Center, on line e presso le farmacie convenzionate, dove è possibile inoltre pagare il ticket, ove richiesto, prima della prenotata prestazione ambulatoriale.