L’indice di progresso di una società si misura dal modo in cui tutela i diritti dei bambini, perciò è necessario un forte impegno delle istituzioni affinchè essi vengano garantiti e difesi e l’Istituto Comprensivo ”F.Sofia Alessio- N.Contestabile”, diretto dalla professoressa Maria Nicolosi, si impegna quotidianamente per offrire agli alunni condizioni ottimali di crescita culturale in un ambiente di apprendimento sereno e disponibile al dialogo, nel quale il diritto all’istruzione è garantito in un’ottica inclusiva e attenta ai bisogni del singolo. Il 30°anniversario della Convenzione ONU sui diritti dell’infanzia meritava, pertanto, un’iniziativa mirata, realizzata in collaborazione con l’Associazione Kiwanis Palmi -Piana di Gioia Tauro e l’UNICEF , sede di Taurianova. Dopo il saluto della Dirigente, che ha evidenziato l’importanza della Convenzione adottata 30 anni fa, il 20 novembre 1989, dall’Assemblea Generale delle Nazioni Unite, e la necessità di vivere assieme ai bambini, veri protagonisti di ogni iniziativa didattica, questo importante evento, l’insegnante Alessia Alessio, referente per l’UNICEF, ha illustrato l’iter formativo sul tema dei diritti seguito dagli alunni nel corso degli anni. I bambini delle classi quinte della scuola primaria hanno concretizzato le loro conoscenze rappresentandole in un simpatico viaggio nel mondo dei diritti ed esprimendo la volontà di rendere il mondo migliore, riflettendo sulla Convenzione e prefiggendosi l’obiettivo di essere, in futuro, persone libere e felici. Successivamente sono intervenuti i rappresentanti dell’Associazione Kiwanis: la Presidente, avvocato Emanuela Gioffrè, l’avvocato Valeria Capua, l’architetto Sabina Pezzano, anche Presidente del Consiglio d’Istituto, e l’avvocato Angelo Mangone. Interagendo piacevolmente con i bambini, che hanno esposto senza esitazione le loro esperienze , li hanno invitati a rimuovere ogni ostacolo al loro desiderio di libertà e di felicità e a parlare sempre apertamente con i genitori e con gli insegnanti. L’ avvocato Maria Rosa Ferraro, presidente della sezione UNICEF di Taurianova, ha proposto un video tratto dal libro di Bianca Pitzorno ”L’isola degli smemorati”, che affronta in modo semplice e coinvolgente il tema dei diritti. Tutti i grandi sono stati bambini e tutti i bambini possono essere grandi: lo hanno dimostrato, in questa occasione, gli alunni dell’IC ”F.Sofia Alessio- N.Contestabile”, che più volte hanno spiazzato gli adulti con i loro significativi interventi, “vivendo” il loro diritto all’istruzione fuori dagli schemi della routine scolastica, attraverso un dibattito aperto e produttivo con i loro validi interlocutori. Conoscere i propri diritti rappresenta una premessa indispensabile per poterne prendere coscienza,comprendendo quando vengono calpestati e attivandosi per difenderli o conquistarli. Il futuro è nelle mani dei bambini e bisogna partire dalla scuola, volano di sviluppo della società, per porre le basi di un mondo migliore, compito che l’IC”F.Sofia Alessio-N.Contestabile” assolve con impegno, mettendo al centro di ogni azione didattico-educativa l’alunno e il suo benessere.