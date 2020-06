Amministrative Taurianova, gettate le basi per la coalizione di centrodestra

Manca ormai poco alla data presunta per le prossime elezioni comunali, dove l’elettorato sarà chiamato a decidere il futuro della Città. Nel marzo u s FI lanciava l’appello all’unità del centrodestra per una Coalizione competitiva e capace di risollevare Taurianova dal baratro in cui è stata trascinata dall’amministrazione Scionti.

Dopo lo stop iniziale dei lavori dovuto all’emergenza Covid-19 i partiti che inizialmente hanno risposto positivamente alla chiamata – ovvero FI, FdI e UdC – hanno ripreso ad interfacciarsi de visu trovando unità di intenti nell’intraprendere insieme un cammino, ponendosi tra gli altri obiettivi anche quello di portare fuori dall’immobilismo e dalle guerre intestine la nostra comunità attraverso la proposizione di candidature responsabili che possano davvero garantire un futuro amministrativo sereno e votato nell’esclusivo interesse della nostra amata Città. E’ comune intenzione che Popolo e Politica dovranno camminare di pari passo, amministratori e parti sociali dovranno diventare un costante gruppo di lavoro con idee condivise e soprattutto sentirsi legati da un unico comune denominatore: la crescita socio economica e culturale di Taurianova.

Per fare questo abbiamo deciso di condividere con la gente di Taurianova ogni singolo punto del programma che, da qui a qualche giorno, inizieremo a scrivere per poi proporre alla comunità. Insieme ai cittadini che vorranno essere partecipi valuteremo una serie di idee veloci, snelle e fattibili e tutti insieme saremo responsabili del loro successo o meno. Se da una parte cercheremo il totale coinvolgimento della società civile per la stesura di un programma di rinascita per la nostra Città è anche vero che dall’altra punteremo con forza a dare una seria identità politica alla nostra Coalizione, ritenendo che ciò sia effettivamente mancato nelle passate legislature. Nel contempo sceglieremo e comunicheremo il nome del futuro candidato a Sindaco che, per come la nostra idea di politica ci impone, non sarà un nome da utilizzare come vetrina espositiva, ma al contrario dovrà essere inizialmente un’umile guida per la coalizione e successivamente per tutta la comunità. Se il nostro candidato sarà scelto dall’elettorato ad indossare la fascia di Primo cittadino, vogliamo essere sicuri che questa fascia non gli farà mai perdere di vista l’amore verso la Città e verso i cittadini, ma soprattutto che non dimenticherà mai di vivere con e in mezzo alla gente condividendone oneri e onori.

Come Coalizione non chiuderemo le porte a coloro che vorranno portare all’interno un valore aggiunto in termini di idee e progetti assicurando loro partecipazione attiva al pari di chi già ha iniziato i “lavori”, di contro, non daremo spazio a chi che guarderà alla stessa come possibile taxi per essere eletto tra gli scranni del palazzo comunale.

Il Coordinatore cittadino F I Francesco Modafferi

Il Commissario cittadino Fdl Filippo Lazzaro

Il Commissario cittadino Udc Salvatore Leva