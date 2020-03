[…] Anche in Calabria lo screening neonatale […]

.

E’ stato infatti firmato il protocollo d’Intesa tra il CEINGE – BIOTECNOLOGIEAVANZATE S.c.a.r.l. e l’AOU “ MATER DOMINI” di Catanzaro. A darne notizia il direttore generale del Dipartimento Tutela della Salute – Regione Calabria, Antonio Belcastro che ha ringraziato il Presidente della Regione Campania, De Luca per la disponibilità mostrata nel mettere a sistema collaborazioni professionali e sinergie in campo sanitario, indispensabili per declinare, al meglio il diritto alla salute.

Particolare soddisfazione per l’importante obiettivo raggiunti, è stata espressa dalla dr.ssa MARIA LUCENTE, Presidente della Società Italiana di Neonatologia Regione Calabria. La presidente Sin, nel ringraziare il Dr. Antonio Belcastro per l’impegno mantenuto e che era stato manifestato nei diversi incontri avuti con i Neonatologi e Pediatri di Calabria ha evidenziato come lo screening neonatale “ rappresenti una grande conquista di civiltà che consentirà di avere anche per i neonati calabresi una diagnosi precoce di tante malattie metaboliche, molte delle quali particolarmente gravi”.

“La collaborazione con il CEINGE – ha concluso la dr.ssa Lucente – garantirà, inoltre, un positivo Interscambio culturale e scientifico utile a trasferire le conoscenze più avanzate con sicure ricadute favorevoli al miglioramento della qualità delle cure dei bambini calabresi”.