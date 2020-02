Anche il giornale siciliano la Gazzetta del Calatino ha voluto mettere in risalto l’importantissima collaborazione di Graziano Tomarchio e Dominga Pizzi che puntuali e professionali nei loro servizi hanno curato i collegamenti da Sanremo per tutti i radioscoltatori di Radio Studio 3 Caltagirone.

In tantissimi hanno seguito gli Speciali sul Festival con notizie, curiosità interviste e collegamenti dalla città dei Fiori. Il format radiofonico condotto da Franco e Sabrina ha avuto un successo di ascolti e ha raccontato per l’intera settimana del festival tutti i retroscena, la musica e le canzoni con una particolare attenzione al look e l’immagine di cantanti e conduttori.