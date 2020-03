I messaggi positivi in un momento particolare come quello che sta vivendo il paese Italia, sono sempre dei toccasana di speranza per guardare con ilare condizione il futuro. L’incoraggiamento dei più giovani, le future generazioni, gli sguardi dolci e soavi di quella freschezza che osserva gli orizzonti colorati.

Anche la Scuola Calcio “Real Taurianova” ha voluto lanciare un messaggio di speranza, “Andrà tutto bene”, perché deve andare tutto bene. Questo tremendo periodo con una bestia nera chiamata “Coronavirus” dovrà finire e il sorriso dei giovani “guerrieri” saranno quella bellezza e giustizia che salverà il mondo.

Lo sport come educazione e speranze vive per il futuro perché la bellezza è figlia della speranza. Sì, “Andrà tutto bene”.