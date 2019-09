Dopo i successi in campo maschile che ormai vede la società taurianovese sempre impegnata in importanti palcoscenici provinciali, regionali e nazionali, arriva il tanto atteso momento di lanciare anche le nostre ragazze.

Stagione 2019/20 che si preannuncia entusiasmante, a prendere parte al campionato di prima divisione femminile sarà il gruppo under 16 coadiuvato da 3 innesti, nello specifico Dafne Politanò, Antea Mezzatesta e Antonella Pronestì che potranno aiutare le giovanissime taurianovesi ad affrontare le sfide e le problematiche di un campionato impegnativo come quello della prima divisione.

Anche in ambito maschile resta il gruppo solido e compatto dei ragazzi di taurianova che affronteranno per il secondo anno consecutivo il campionato di prima divisione questa volta aiutati anche loro da 3 innesti di assoluta esperienza, il primo è Marco Albanese gradito ritorno del figliol prodigo di taurianova, a dare una giusta direzione alla crescita dei ragazzi in cabina di regia Michele Nardi anche lui un gradito ritorno dopo i tanti successi con la maglia taurianovese, ed infine il ritorno in campo come ha fatto nelle passate stagioni di mister Idone che ritornerà a ricoprire il duplice ruolo di allenatore\giocatore.

Anche in campo giovanile c’è grande trepidazione per cercare di confermarsi ancora per un altro anno e difendere i prestigiosi titoli conquistati nelle scorse stagioni.

Intanto entrambe le formazioni hanno iniziato il lavoro atletico all’aperto in attesa di avere il rinnovo della concessione della palestra dell’istituto “Careri” da parte della città metropolitana, che speriamo arrivi presto!!

Ci aspetta una stagione entusiasmante e ricca di impegni dove nonostante la giovane età, in tutti i campionati cercheremo di dare il massimo come sempre abbiam fatto in questi anni!!