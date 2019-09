L’area di bassa pressione presente sulle Regioni meridionali insisterà nelle prossime ore in Calabria con fenomeni temporaleschi sparsi. L’avviso del Dipartimento della Protezione Civile prevede dal tardo pomeriggio di oggi il persistere di precipitazioni, a prevalente carattere di rovescio o temporale, nell’area centro-meridionale della Regione. Sulla base dei fenomeni previsti e in atto è stata valutata per domani allerta gialla in diverse Regioni, tra cui proprio la Calabria.