Ancora un’altra vittoria per il Real Taurianova.

I Ragazzi si impongono sul Futsal Soriano per 6 – 5.

Partita a due facce quella vissuta dai ragazzi di Nocifora dove fino a 10 minuti del secondo tempo sono in vantaggio con il risultato ampio di 6 -1.

Ma,un pò i cambi(continuano a ruotare i giovani in rosa,ieri esordio di Spano classe 2001), e alcune distrazioni anche degli over si arriva al fischio finale con il risultato sul 6 – 5 per la squadra taurianovese.

Poker stavolta di MAMMOLA ANDREA : l’esterno classe 91 daverro indomabile:

4 gol e tante belle giocate.

In gol anche Ceratti ma anche Gallo F.

2 gol in 2 partite giocate per lui e tanto sacrifico da parte del pivot a favore della squadra…è al primo anno di calcio a 5 e non sembra per come ogni volta si impatta alla partita e tutto fa ben sperare considerata la giovane età.

Adesso ci sarà la sosta natalizia ma non si fermeranno gli allenamenti per poi disputare la partita in casa il 4 Gennaio prossi,o.