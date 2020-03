Consideratala situazione sempre più preoccupantecreata anche in Calabria dal dilagare del covid-19, sento di non potermi sottrarre nel rivolgere un nuovo ed accorato appello, convinta che non ci sia più tempo da perdere in chiacchere e promesse, ma che servano azioni idonee e tempestive.La Calabria nonostante abbia avuto un mese di tempo per premunirsi rispetto a quanto stava accadendo nel Nord, non ha avuto la capacità di scrollarsi l’indolenza che l’ha sempre caratterizzata ed oggi si mostra assolutamente impreparata ad assolverealle necessità.Mi permetto di fare appello elencando ciò che, a mio avvisoe secondo le esigenze che mi vengono lamentate, dovrebbero essere gli interventi urgenti:PRESIDI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE IDONEI,RIBADISCO IDONEI,PER TUTTI GLI OPERATORI SANITARI E DELLE FOZE DI POLIZIA, a quali va un sentito ringraziamento per l’operosità e la responsabilità con cui stanno compiendo le loro attività.MEDICI SPECIALISTI DI MALATTIE INFETTIVEE MEDICI RIANIMATORI-IMMEDIATA ATTIVAZIONE DEL POLICLINICO DI GERMANETO quale strutturaper la gestione e la cura dei pazienti covid-19.Creazionein tutti i Presidi Ospedalieri dei PERCORSI COVID al fine di evitare promiscuità di malattie.Riapertura di tutti i Presidi Ospedalieri dismessi etuttora in condizioni idonee per il servizio sanitarioo, in alternativa, creazione di ospedali da campomilitari.Isolamento di tutti i Comuni calabresi, alla luce del fatto che, a causa dello scarso senso civico, non tutti i cittadini rientrati dal Nord hanno fatto la dovuta comunicazione e non tutti rispettano le disposizioni quotidianamente emanate.