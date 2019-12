Dopo le parole del commissario regionale del Partito Democratico Stefano Graziano il quale ha affermato che “Chi non lo appoggia è fuori dal partito”, arriva quello Anna Pittelli, componente nazionale della direzione PD indicata direttamente dal segretario Zingaretti risponde alle “minacce” del commissario regionale del Pd, Stefano Graziano, rivolte a chi non sosterrà Callipo.

“Adesso basta. Sono settimane che il commissario regionale del PD Calabria contribuisce a risolvere la situazione che si è creata minacciando espulsioni ad ogni passo.

Io questo atteggiamento lo considero inutile, dannoso e contrario pure allo spirito con cui Nicola Zingaretti si era presentato a guidare il partito.

Per quanto mi riguarda, se anche un solo iscritto finisce sulla lista nera di Graziano, allora che prima del suo nome ci sia il mio.

Smetterò di fare politica quando di fronte ad un’ingiustizia sarò indifferente e non avvertirò il desiderio di sporcarmi le mani per cambiare quella situazione. Non per decreto.

Chiunque sia a firmarlo.”