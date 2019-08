La sezione intercomunale Anpi ,con il patricinio dell’Amministrazione Comunale, ha organizzato per Domenica 1 Settembre in Piazza della Repubblica una giornata contro gli orrori delle guerre,contro ogni forma di violenza e per la difesa dei valori e dei principi della Costituzione Italiana.Una iniziativa a scopo benefico che e’ dedicata alla sensibilizzazione nei confronti del dramma delle guerre che nel mondo colpiscono i più deboli ed in particolar modo i bambini.

Nella giornata di oggi,la Presidenza e la Segreteria dell’Anpi di Polistena,assieme all’Amministrazione Comunale hanno tenuto,nella sala Consigliare, una conferenza stampa per illustrare l’iniziativa di Domenica.

Rino Tripodi Presidente dell’Associazione Partigiani,i vice Presidenti Aldo Polisena e Francesco Mammola,i membri di segreteria Rosamaria Politano’,Domenico Lazzaro,assieme all’Assessore alla cultura Nelly Creazzo,hanno sottolineato l’importanza di questa iniziativa che ha lo scopo di ribadire il valore della Pace ed il ripudio di ogni guerra cosi’ come sancisce l’Articolo 11 della Costituzione Italiana.

Rino Tripodi ha voluto ringraziare tutti i soci dell’Anpi e tutti gli sponsor che hanno reso possibile questa iniziativa.

Francesco Mammola ha illustrato il calendario dal titolo “Mai più guerre” che raccoglie alcune immagini frutto del lavoro di fotografi calabresi.

Nelly Creazzo ha valorizzato le finalità dell’iniziativa dell’Anpi,la quale e’ stata subito sposata da parte dell’Amministrazione Comunale guidata da Michele Tripodi.

Domenica si inizierà alle ore 18.30 con il convegno “Difesa della Costituzione italiana che ripudia la guerra” al quale parteciperà:Rino Tripodi,Nelly Creazzo,Sandro Vitale Presidente Provinciale dell’Anpi,Michele Tripodi Sindaco di Polistena ed il Procuratore Capo della Procura della Repubblica di Palmi Ottavio Sferlazza.

Si proseguirà con la presentazione del calendario ed infine la cantastorie Francesca Prestia terrà un concerto di musica popolare.