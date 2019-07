Ritirati dalle farmacie alcuni lotti del farmaco antipertensivo. L’ Aifa – Agenzia italiana del farmaco – ha disposto il ritiro di 3 lotti del medicinale IRBESARTAN DOC*28CPR 150MG – AIC 040865065 della ditta Doc Generici Srl. Irbesartan DOC Generici serve per la terapia e cura di varie malattie e patologie come Ipertensione. Il provvedimento, evidenzia Giovanni D’Agata, presidente dello “Sportello dei Diritti”, si è reso necessario a seguito della comunicazione da parte della ditta Doc Generici Srl concernente un errore di stampa sull’alluminio del blister. Ecco i lotti del farmaco per ipertensione ritirati dalle farmacie: Lotto n. LC46890 scadenza. 4-2022, lotto n. LC46891 scadenza 4-2022 e lotto LC46892 scadenza 4-2022 La ditta Doc Generici Srl ha comunicato l’avvio della procedura di ritiro che il Comando Carabinieri per la Tutela della Salute – Nas è invitato a verificare.